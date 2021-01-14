«Венгрия для нас важный партнер и близкий сосед. Соседи, бывает, ссорятся, но потом должны мириться, потому что остаются соседями», — отметил Кулеба.
По его словам, Сийярто приедет в Киев обсудить пути решения проблем двух стран.
В конце ноября Служба безопасности Украины провела обыски у функционера благотворительного фонда в Закарпатье по подозрению в содействии Венгрии во вмешательстве во внутренние дела Украины. По мнению Сийярто, это неприемлемо для страны, которая хочет стать членом Североатлантического альянса.
В декабре на заседании Совета ЕС Сийярто пожаловался на Украину из-за обысков у лидеров закарпатских венгров, которых заподозрили в сепаратизме. На жалобу Будапешта в Совете ЕС никто не отреагировал.