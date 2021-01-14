Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Украину в конце месяца. Об этом 14 января заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба министерства в Facebook

Обыски на Закарпатье перечеркнули цивилизованные отношения между Венгрией и Украиной - Сийярто © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

По его словам, Сийярто приедет в Киев обсудить пути решения проблем двух стран.

В конце ноября Служба безопасности Украины провела обыски у функционера благотворительного фонда в Закарпатье по подозрению в содействии Венгрии во вмешательстве во внутренние дела Украины. По мнению Сийярто, это неприемлемо для страны, которая хочет стать членом Североатлантического альянса.

В декабре на заседании Совета ЕС Сийярто пожаловался на Украину из-за обысков у лидеров закарпатских венгров, которых заподозрили в сепаратизме. На жалобу Будапешта в Совете ЕС никто не отреагировал.