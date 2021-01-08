Чтобы разораться в отношении жителей Украины к России и ее президенту Владимиру Путину, нужно различать официальную пропаганду и реальное положение дел. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру завкафедрой «Прикладная социология» Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец

Зубец отметил, что если верить пропорошенковским СМИ, Россия — источник зла и все украинцы ее не любят.

Донбасс, Украина и СНГ: о чем рассказал Путин на большой пресс-конференции © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«То есть на сегодняшний день Путин является наиболее популярным политиком на Украине. Этот разрыв между официальным отношением к России и президенту Путину с фактическим отношением говорит о том, что пропасть между Украиной и Россией не так велика и страшна, как принято считать на Украине», — сказал Зубец.

По словам Зубца, хотя украинцы в этом никогда не признаются, Путин для них — образец эффективного лидера, который системно отстаивает интересы своей страны на международной арене.

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