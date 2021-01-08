Зубец отметил, что если верить пропорошенковским СМИ, Россия — источник зла и все украинцы ее не любят.
Однако, согласно исследованиям, заявил эксперт, президент Путин на три четверти превосходит по популярности президента Зеленского.
«То есть на сегодняшний день Путин является наиболее популярным политиком на Украине. Этот разрыв между официальным отношением к России и президенту Путину с фактическим отношением говорит о том, что пропасть между Украиной и Россией не так велика и страшна, как принято считать на Украине», — сказал Зубец.
По словам Зубца, хотя украинцы в этом никогда не признаются, Путин для них — образец эффективного лидера, который системно отстаивает интересы своей страны на международной арене.
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