Белоруссия как система не может существовать уже лет десять, ее адаптация к современному миру не произошла. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

Все пошло не так. Белоруссия в 2020 году © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Белоруссия — это цельная система, которая была создана в экономическом и политическом плане, чтобы обеспечивать неограниченную власть Лукашенко. Эта система перестала работать, ее надо менять, или она сломается. Уже понятно, что белорусский народ ее сломает, не в этом году, так в следующем, не в следующем, так через год, но сломает», — считает Ростислав Ищенко.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.