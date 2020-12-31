Тихая, или «счастливая», гипоксемия - опасный синдром, который проявляется у пациентов, зараженных коронавирусом. Об этом говорится в исследовании ученых Севильского университета в Испании, пресс-релиз которого был на днях опубликован на EurekAlert!

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Отмечается, что этот синдром заключается в заметном снижении уровня кислорода в артериальной крови на фоне пневмонии, однако при этом пациенты не страдают от одышки или учащенного дыхания.

Поэтому «счастливая» гипоксемия относится к потенциально опасным явлениям, которые могут внезапно переходить в критическое состояние. Обычно у людей с гипоксемией развивается одышка, увеличивающая потребление кислорода организмом. Этот рефлекторный механизм зависит от работы каротидных тел, располагающихся рядом с сонной артерией и стимулирующих работу дыхательного центра.

Ученые пришли к выводу, что тихая гипоксемия развивается, когда коронавирус поражает каротидные тела. На это указывает на высокое присутствие у клеток сонной артерии рецептора ACE2, который служит для прикрепления коронавируса к заражаемой клетке.

По данным исследования, если эта гипотеза подтвердится, для помощи пациентам могут применяться активаторы каротидных тел, стимулирующие дыхание.