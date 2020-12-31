Хирахата отметил, что последствия перенесенного заболевания для многих пациентов часто оказываются страшнее самого вируса. По его словам, более трети тех, у кого проявились последствия коронавируса, стали лежачими больными уже после заболевания.
Врач также заявил, что даже те, кто всего лишь один день пролежал с температурой или вовсе переболел бессимптомно, сталкиваются с тяжелыми последствиями.
Так, среди пациентов, страдающих от последствий коронавируса, 97,1% жалуются на слабость, 86,8% — на депрессию, а 83% — на «туман в голове». Также среди симптомов отмечают головную боль, бессонницу, трудности при дыхании, отсутствие аппетита, выпадение волос и боли во всем теле.
Специалист добавил, что от последствий заболевания при легкой форме страдают преимущественно относительно молодые люди до 40-50 лет (составляют более 80% заболевших).
Он также подчеркнул, что женщины сталкиваются с данным недугом в полтора раза чаще мужчин.