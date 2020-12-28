Москва готова реанимировать проект «Новороссия» — эксперт
Москва готова реанимировать проект «Новороссия» — эксперт
© РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк
По его словам, проект «Новороссия» еще не закончился.

Генерал пояснил, что данный проект включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области. Он считает, что существует вероятность того, что Украина лишится территорий.