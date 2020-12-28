Экс-губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль предрек Украине потерю шести областей. Об этом на днях рассказал начальник Главного управления МВД Украины в Крыму в 1997-2000 годах в эфире интернет-канала «Апостроф»
По его словам, проект «Новороссия» еще не закончился.
Генерал пояснил, что данный проект включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области. Он считает, что существует вероятность того, что Украина лишится территорий.
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