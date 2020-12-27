Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал санкции против проекта «Северный поток-2» неприкрытой рейдерской атакой

«Давайте возьмем «Газпром», который работает вместе со своими европейскими партнерами над «Северным потоком 2». Совершенно неприкрытая, такая ковбойская, рейдерская атака. Я имею в виду эти санкции против «Северного потока 2». А как это еще назвать?», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, методичная работа над газопроводом продолжается и «всё равно удаётся продолжать работать, приближаться к финалу этого проекта».

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против газопровода «Северный поток-2». Об этом агентству Reuters сообщили осведомлённые источники.