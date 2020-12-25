Желание киевских властей сорвать строительство опреснительных установок в Крыму продиктовано их «злобной разрушительной сущностью». Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает 25 декабря РИА Новости

Кулеба пригрозил сорвать проект по опреснению воды в Крыму © Facebook Dmytro Kuleba

По его словам, киевские власти продолжают своей враждебной по отношению к крымчанам политикой нарушать международные нормы и права человека.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы избавиться от дефицита воды. Первые опреснительные установки будут установлены в поселке Фрунзе Сакского района (для водоснабжения Симферополя) и в Ялте.

В свою очередь, глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что Украина в курсе планов по опреснению воды в Крыму и будет препятствовать реализации проекта.

До присоединения Крыма к России более 80% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла. Многие водохранилища полуострова обмелели, 2020 год стал одним из самых засушливых за последние 150 лет.

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции пообещал во что бы то ни стало решить проблему с пресной водой в Крыму.