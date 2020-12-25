«Помешать, взорвать, перекрыть — политическая элита Украины с каждым днем все яростнее демонстрирует свою злобную разрушительную сущность. Злобная и злопамятная политика Украины похожа на куклу в кукольном театре, которая делает конвульсивные движения», — сказал Гемпель.
По его словам, киевские власти продолжают своей враждебной по отношению к крымчанам политикой нарушать международные нормы и права человека.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы избавиться от дефицита воды. Первые опреснительные установки будут установлены в поселке Фрунзе Сакского района (для водоснабжения Симферополя) и в Ялте.
В свою очередь, глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что Украина в курсе планов по опреснению воды в Крыму и будет препятствовать реализации проекта.
До присоединения Крыма к России более 80% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла. Многие водохранилища полуострова обмелели, 2020 год стал одним из самых засушливых за последние 150 лет.
Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции пообещал во что бы то ни стало решить проблему с пресной водой в Крыму.