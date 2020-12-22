Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович назвал «трешем» законопроект «слуг народа» об отмене штрафов за несоблюдение языкового законодательства. Он написал об этом на своей странице в Facebook 21 декабря

«И вырвал грешный мой язык»: что на самом деле происходит с русскими и русским языком на Украине © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Максим Бужанский и Олег Волошин подали проект закона об изменениях в регламент парламента для защиты русского языка.

Так, с 16 января 2021 года на Украине клиентов должны обслуживать на украинском языке. В случае если клиенту удобнее говорить на другом языке, услуги могут предоставляться на нем. Но если гражданину отказали в предоставлении услуг на украинском, он имеет право обратиться к уполномоченному по защите госязыка. После проверки нарушитель может получить предупреждение. Если в течение года он повторит нарушение — будет оштрафован.

«И вот именно против этого очень даже умеренного механизма защиты прав потребителей направляют свою атаку Бужанский и Ко. Их идея проста, как двери, — пусть в законе о языке будет написано что угодно. Главное, чтобы любой украинофоб мог этот закон нарушать совершенно безнаказанно», — заявил Вятрович.

Он надеется, что профильный комитет и руководство Верховной Рады не станут «будоражить этим трешем» общество, а «отправят его на свалку к остальным подобным шедеврам».

Один из авторов законопроекта, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев напомнил, что Украина является многонациональной и толерантной к национальному вопросу страной.

«Вятрович… яростно возмутился законопроектом, который был подан Максом Бужанским, мной и 25 нашими коллегами, об отмене штрафов за использование другого, помимо украинского, языка при торговле в многонациональной и толерантной к национальному вопросу стране Европы… При этом ранее известный только неудачными попытками переписи истории и государственным банкетом по поводу голодомора гражданин заявил, что авторам законопроекта не дает покоя право граждан на получение услуг на украинском языке в собственном государстве», — написал он в своем Telegram-канале.

Бужанский назвал норму закона о штрафах абсурдной.

«Это абсурд, бизнес обязан только платить налоги и ничего больше, остальное регулирует рынок. Я не хочу ничего менять по частям в самом законе о языке, он весь кривой. Но предлагаю просто отменить эти штрафы и решить этот вопрос таким образом, а не плодить стукачей», — написал депутат.