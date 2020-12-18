Рынок калийных удобрений настолько велик, что заблокировать его ни Канада, ни США не могут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Преступление и наказание. Как Лукашенко усвоил уроки Евромайдана © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Светлана Тихановская призвала власти Литвы ввести санкции против компании «Беларуськалий» — одного из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок, продукция которого экспортируется через Клайпедский государственный морской порт.

«Предположим, если завтра наложат санкции на «Беларуськалий», есть «Уралкалий», который может стать посредником при продаже белорусских удобрений. Наказать Белоруссию, блокируя поставки калийных удобрений, — бессмысленная затея. Не думаю, что кто-то всерьез будет пытаться это сделать», — сказал Алексей Зубец.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.