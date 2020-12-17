Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с апостольским нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти передал пожелания крепкого здоровья Папе Римскому Франциску. Об этом 17 декабря сообщает госагентство Белта

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Архиепископ заверил, что обязательно передаст эти слова Папе Римскому. Он добавил, что глава католической церкви хотел встречать рождественские праздники вместе с верующими, но карантинные мероприятия пока не позволяют это сделать.

Гуджеротти прибыл в Минск как спецпосланник Папы Римского. Ранее, в 2011-2015 годах, иерарх занимал должность апостольского нунция в Белоруссии.