«Если заболеет, пусть не переживает: мы готовы принять его на лечение, мы умеем лечить. Но сейчас лучше не надо болеть. И Рождество здесь, Новый год, праздники — болеть нам некогда. Но если что — сразу к нам», — отметил глава государства.
Архиепископ заверил, что обязательно передаст эти слова Папе Римскому. Он добавил, что глава католической церкви хотел встречать рождественские праздники вместе с верующими, но карантинные мероприятия пока не позволяют это сделать.
Гуджеротти прибыл в Минск как спецпосланник Папы Римского. Ранее, в 2011-2015 годах, иерарх занимал должность апостольского нунция в Белоруссии.