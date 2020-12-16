Парламентарии постановили считать русский язык языком устного и письменного общения с органами государственной власти, а также с предприятиями и организациями Молдавии.
Согласно закону на русский язык должны переводиться все названия производимых в Молдавии товаров и услуг, лекарств, а также таблички государственных и общественных учреждений.
«Государство должно создать все условия для использования и развития русского языка в качестве языка межнационального общения», — говорится в тексте документа.
Авторы законопроекта также предложили ввести ответственность для чиновников, которые отказываются дать ответ на устное или письменное обращение на русском языке.
Все руководители госучреждений обязаны владеть русским языком. Вместе с тем знание государственного языка в Молдавии является моральным обязательством представителей национальных меньшинств.
Депутаты парламентского большинства из фракций Партии социалистов и партии «Шор» проголосовали за закон о функционировании языков в Молдавии единогласно. Оппозиция назвала повестку дня токсичной и заблокировала трибуну парламента.