Русский язык стал языком межнационального общения в Молдавии, соответствующий закон в окончательном чтении принял парламент республики. Об этом 16 декабря сообщает «Интерфакс»

Молдавский эксперт сказал, какова в стране истинная ситуация с русским языком и российскими СМИ © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Согласно закону на русский язык должны переводиться все названия производимых в Молдавии товаров и услуг, лекарств, а также таблички государственных и общественных учреждений.

«Государство должно создать все условия для использования и развития русского языка в качестве языка межнационального общения», — говорится в тексте документа.

Авторы законопроекта также предложили ввести ответственность для чиновников, которые отказываются дать ответ на устное или письменное обращение на русском языке.

Все руководители госучреждений обязаны владеть русским языком. Вместе с тем знание государственного языка в Молдавии является моральным обязательством представителей национальных меньшинств.

Депутаты парламентского большинства из фракций Партии социалистов и партии «Шор» проголосовали за закон о функционировании языков в Молдавии единогласно. Оппозиция назвала повестку дня токсичной и заблокировала трибуну парламента.