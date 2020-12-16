«Ничего не будет предвещать снега в последние дни декабря. Если он и выпадет прямо перед Новым годом, то сразу же начнет таять. Погода будет сумбурная», — уточнил астролог.
По его прогнозу температура в новогоднюю ночь будет колебаться около 0 градусов, а ветра удивят переменчивостью. Все это, по словам астролога, поспособствует тому, что семейный праздник многие украинцы действительно проведут дома.
Синоптики дали другой прогноз на конец 2020 и начало 2021 года. По их данным, 31 декабря в Киеве будет —1 — -3 градуса и сильный снег, а 1 января — небольшой снег и —2 — -4 градуса. Причем солнца в эти дни ждать не придется, погода будет стабильно пасмурной.