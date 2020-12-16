Помимо локдауна, введенного на Украине, новогодним прогулкам помещает и погода, она в праздники будет «бурной, критической и неожиданной». Такой прогноз дал украинский астролог Влад Росс, написал новостной ресурс «Вести-UA.net» 15 декабря

«Ничего не будет предвещать снега в последние дни декабря. Если он и выпадет прямо перед Новым годом, то сразу же начнет таять. Погода будет сумбурная», — уточнил астролог.

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Синоптики дали другой прогноз на конец 2020 и начало 2021 года. По их данным, 31 декабря в Киеве будет —1 — -3 градуса и сильный снег, а 1 января — небольшой снег и —2 — -4 градуса. Причем солнца в эти дни ждать не придется, погода будет стабильно пасмурной.