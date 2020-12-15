С начала 2021 года медицинские учреждения Украины могут остаться без выплат по программе медицинских гарантий из-за нехватки денег на ее финансирование. Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины, передает 14 декабря «Украинские новости»

Модель Playboy снялась в бикини из медицинских масок © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«В НСЗУ нет правовых оснований оплачивать медицинские услуги, которые будут оказывать учреждения с 1 января 2021 года», — говорится в материале.

По информации службы, в этой ситуации тысячи пациентов по всей стране могут лишиться права на бесплатную медицинскую помощь, в том числе и пациенты с COVID-19. Кроме того, украинские врачи и медсестры перестанут получать зарплаты, под угрозой будет находиться программа по обеспечению жителей льготными лекарствами.

Сейчас в проекте украинского бюджета на 2021 год на выплаты по программе заложено около 123,5 миллиарда гривен, тогда как Минздрав запрашивает на нее более 225 миллиардов гривен.