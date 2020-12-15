По данным службы, министерство здравоохранения страны до сих пор не передало в правительство проект постановления о финансировании программы в 2021 году. Соответственно, кабмин не может рассмотреть документ, и деньги в медучреждения могут перестать поступать уже с 1 января.
«В НСЗУ нет правовых оснований оплачивать медицинские услуги, которые будут оказывать учреждения с 1 января 2021 года», — говорится в материале.
По информации службы, в этой ситуации тысячи пациентов по всей стране могут лишиться права на бесплатную медицинскую помощь, в том числе и пациенты с COVID-19. Кроме того, украинские врачи и медсестры перестанут получать зарплаты, под угрозой будет находиться программа по обеспечению жителей льготными лекарствами.
Сейчас в проекте украинского бюджета на 2021 год на выплаты по программе заложено около 123,5 миллиарда гривен, тогда как Минздрав запрашивает на нее более 225 миллиардов гривен.