Леонтьеву сейчас 71 год, на запись программы он приехал сильно похудевшим и подтянутым, что, конечно же, отметили поклонники, но многие из них решили, что артист уже «перебрал» с пластической хирургией и стал почти неузнаваем.
Но когда Валерий Леонтьев столкнулся за кулисами с Валерией, она отчитала артиста за отсутствие маски, на что тот резко отреагировал.
«Я удачно сделал прививку от ковида и теперь передаю антитела половым путем», — сказал певец.
Присутствовавшие на мероприятии позже рассказали, что в ответ исполнительница лишь посмеялась, но в конце шоу и сама сняла маску.