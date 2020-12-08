Певец Валерий Леонтьев принял участие в музыкальном шоу «Песня года», куда съехались самые известные исполнители российской эстрады. На мероприятии Леонтьев повздорил в певицей Валерией, пишет «Экспресс газета» 7 декабря

Но когда Валерий Леонтьев столкнулся за кулисами с Валерией, она отчитала артиста за отсутствие маски, на что тот резко отреагировал.

«Я удачно сделал прививку от ковида и теперь передаю антитела половым путем», — сказал певец.

Присутствовавшие на мероприятии позже рассказали, что в ответ исполнительница лишь посмеялась, но в конце шоу и сама сняла маску.