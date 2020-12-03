Оппозиция Армении выбрала кандидата на пост премьер-министра на случай, если в стране будет сформировано правительство переходного периода. Им стал бывший премьер-министр и министр обороны Армении Вазген Манукян, сообщает 2 декабря «Интерфакс»

Пашинян посоветовал военным решить вопрос со «скулящими» протестующими © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Вазген Манукян станет единым кандидатом на пост премьер-министра переходного правительства Армении», — заявил источник издания.

Манукян поддерживает бывшее правительство Армении в лице Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

В конце октября он призвал нынешнего премьера страны Никола Пашиняна уйти в отставку. В своем заявлении бывший глава Минобороны отмечал, что от ситуации в Нагорном Карабахе зависит как будущее жителей региона, так и будущее Армении. Он подчеркнул, что при нынешнем правительстве ситуацию переломить нельзя.

Оппозиция с 10 ноября проводит митинги в Ереване в ответ на подписание Пашиняном трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Его подписали лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев. По условиям соглашения, под власть Баку перешли часть территорий, которые раньше контролировала армянская сторона.