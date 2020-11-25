С падением рейтинга президента Украины Владимира Зеленского и его команды усилились центробежные процессы, сопровождаемые публичным отречением от нынешней власти. Об этом экс-депутат Верховной Рады Олег Царев сказал в интервью изданию Украина.ру

Рейтинг Зеленского продолжает снижаться — опрос © пресс-служба президента Украины Игорь Уманский в интервью сайту «Гордон» рассказал о коррупции, которая продолжает существовать при новой власти.

Объясняя подобную откровенность бывшего главы Минфина, Царев напомнил, что после местных выборов говорил о том, что рейтинг Зеленского упал и члены его команды будут искать себе новых «сюзеренов».

«Для того чтобы попасть в новый проект, надо выйти из старого. Причем это надо сделать публично, чтобы всем сразу стало понятно, что человек не связан с прежней командой. В данном случае с командой Зеленского. Нечто подобное будет происходить и дальше, и больше. С корабля побегут ближайшие помощники, советники, министры и другие члены команды. Все они будут дистанцироваться от Зеленского»

В воскресенье, 22 ноября, на Украине прошел второй этап второго тура местных выборов. В ряде населенных пунктов второй тур прошел 15 ноября. В первом туре выборов 25 октября явка составила 36,88%. Во втором туре в тех городах, где его проводили 15 ноября, явка составляла 24%.

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