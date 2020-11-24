Украинский политолог Андрей Золотарев объяснил, почему введение на Украине обязательного голосования для поднятия явки на выборах является плохой идеей. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Украинцам пообещали подарки за явку на второй тур выборов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Чтобы поднять явку, надо меньше врать и воровать, а не заставлять идти людей на избирательный участок. Тем более что графу "против всех" убрали. В украинских реалиях, если ввести принуждение и оставить графу "против всех", то побеждал бы кандидат "против всех"», — заявил Золотарев.

В воскресенье, 22 ноября, на Украине прошел второй этап второго тура местных выборов. В ряде населенных пунктов второй тур прошел 15 ноября. В первом туре выборов 25 октября явка составила 36,88%. Во втором туре в тех городах, где его проводили 15 ноября, явка составляла 24%.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.