По словам эксперта, подобные практики входят в общее противоречие с украинским менталитетом и «попахивают» тоталитаризмом.
«Чтобы поднять явку, надо меньше врать и воровать, а не заставлять идти людей на избирательный участок. Тем более что графу "против всех" убрали. В украинских реалиях, если ввести принуждение и оставить графу "против всех", то побеждал бы кандидат "против всех"», — заявил Золотарев.
В воскресенье, 22 ноября, на Украине прошел второй этап второго тура местных выборов. В ряде населенных пунктов второй тур прошел 15 ноября. В первом туре выборов 25 октября явка составила 36,88%. Во втором туре в тех городах, где его проводили 15 ноября, явка составляла 24%.
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