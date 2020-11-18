Линию соприкосновения в Донбассе со стороны Украины посетила делегация военно-морской пехоты США, сообщается 18 ноября на странице Операции объединенных сил в Facebook

Денис Пушилин: Украина для Донбасса — это предсказуемо опасный сосед © РИА Новости, Евгений Одиноков

Сообщается, что делегацию возглавлял атташе по вопросам морской пехоты при посольстве США на Украине подполковник Дэниел Шерлинг, который провел встречу с командиром оперативно-тактической группировки «Восток» генерал-лейтенантом Юрием Содолем.

Тем временем армия Украины продолжает подстраиваться под стандарты НАТО, соответствующие реформы коснулись и морской пехоты. Так, несколько лет назад украинских морпехов вместо классических еще со времен Советского Союза черных беретов переодели в береты цвета морской волны. Данное решение было встречено в штыки многими морскими пехотинцами Украины.