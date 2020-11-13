Комплекс мероприятий по урегулированию конфликта в Донбассе, который был подписан во времена президентства Порошенко - это огромная ошибка, поскольку стопорит процесс. Об этом заявил первый президент независимой Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью сайту Телевизионной службы новостей (ТСН), опубликованном 13 ноября

«Комплекс мероприятий, который подписали в 2015 году во времена Петра Порошенко, является огромной ошибкой. Это политическая удавка на шее Украины и один из тормозов, который везде и во всем мешает нам принимать решения», — заявил Кравчук.

Кравчук отметил, что в рамках ТКГ Украине напоминают о том, что она меняет философию и порядок Минских договоренностей. Поскольку в документе указано, что сначала должна пройти выборы, а потом Украина установит контроль над границей. А сейчас Украина хочет сделать наоборот.

Украина и Донбасс: секрет плана Б от Зеленского © пресс-служба президента Украины

Ранее Кравчук заявил, что подготовленный украинской стороной «План совместных шагов» для ТКГ предлагает полностью прекратить конфликт и демилитаризировать ДНР и ЛНР в начале 2021 года. По мнению украинской стороны, это должно создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, именно этот план будет ключевой темой переговоров советников «нормандского формата».