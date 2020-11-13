«Комплекс мероприятий, который подписали в 2015 году во времена Петра Порошенко, является огромной ошибкой. Это политическая удавка на шее Украины и один из тормозов, который везде и во всем мешает нам принимать решения», — заявил Кравчук.
Кравчук отметил, что в рамках ТКГ Украине напоминают о том, что она меняет философию и порядок Минских договоренностей. Поскольку в документе указано, что сначала должна пройти выборы, а потом Украина установит контроль над границей. А сейчас Украина хочет сделать наоборот.
Он отметил, что его аргумент о том, что Комплекс мер был подписан в очень сложных условиях и во время активных военных действий, не работает. Кравчук задается вопросом, как избавиться от этого главного пункта.
Ранее Кравчук заявил, что подготовленный украинской стороной «План совместных шагов» для ТКГ предлагает полностью прекратить конфликт и демилитаризировать ДНР и ЛНР в начале 2021 года. По мнению украинской стороны, это должно создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, именно этот план будет ключевой темой переговоров советников «нормандского формата».