Официальный Китай поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис с избранием на пост президента и вице-президента США. Об этом на брифинге в пятницу, 13 ноября, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает РИА Новости

«Мы следим за реакцией на нынешние президентские выборы в США как в самой стране, так и за реакцией международного сообщества. Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Байдена и госпожу Харрис», — заявил Ван Вэньбинь.

Николай Вавилов: чего ждать Китаю от Байдена? © Скриншот из видео Украина.ру Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Однако соперник Байдена Дональд Трамп оспаривает итоги голосования в суде. При этом предварительные результаты не официальные, в ряде штатов еще продолжается подсчет голосов, однако, исходя из расчетов, кандидат от Демпартии уже заручился поддержкой необходимого числа выборщиков.

Кроме КНР, Байдена поздравили лидеры целого ряда стран. РФ и Турция пока от поздравлений тому или иному кандидату воздержались.