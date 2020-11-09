Президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, будет оказывать точечное давление на судей, чтобы уменьшить амбиции Конституционного суда (КСУ). Об этом украинский политолог Кирилл Молчанов сказал в интервью изданию Украина.ру

Чем дальше, тем хуже. Украина катится от конституционного кризиса к парламентскому © пресс-служба президента Украины

«Зеленский все равно будет пытаться максимально взять его под свой контроль. Да, блицкриг провалился, никакого увольнения не будет. Возможно, он будет оказывать точечное давление на судей, применять сам закон о Конституционном суде, чтобы кворум увеличить. Он попытается немного уменьшить амбиции КС, но полного захвата власти уже не получится», — считает Молчанов.

Ранее Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции», в частности пункт об уголовной ответственности за недостоверные сведения в электронных декларациях депутатов и чиновников, а также часть контролирующих полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Таким образом, Конституционный суд лишил ведомство контроля над е-декларированием судебной ветви власти. С точки зрения КС, так как НАПК относится к исполнительной власти, оно не может вмешиваться в деятельность судебных органов.

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