За Кличко проголосовали 50,5% избирателей или 365 тысяч человек.
Местные выборы на Украине прошли 25 октября. Кличко не смог проголосовать на местных выборах из-за того, что заболел коронавирусом.
По данным экзитполов сразу после завершения голосования, действующий мэр не добирал нескольких процентов для победы в первом туре. Во второй тур должен был выйти представитель ОПЗЖ Александр Попов, который при Викторе Януковиче возглавлял Киевскую городскую госадминистрацию. Тогда же ряд экспертов предположили, что власти будут пытаться обеспечить победу Кличко в первом туре, чтобы не допустить Попова в следующий раунд.