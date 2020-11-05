Пупков в рамках спецвыпуска рассказал об обстановке с главной площади Нью-Йорка Таймс-сквер. Пока он говорил с ведущими в студии, сзади подошли мужчины и стали кричать на ухо Пупкову. Сначала корреспондент практически не отреагировал и продолжил говорить, но после обернулся, чтобы попросить о чем-то. Однако мужчины ушли из кадра.
Видео инцидента быстро разошлось по сети и собрало массу лайков и комментариев.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Соперником Дональда Трампа стал кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. Однако победитель пока не назван: в нескольких ключевых штатах еще не завершился подсчет голосов. Трамп уже заявил о своей победе и обвинил Демпартию в попытке «украсть выборы».