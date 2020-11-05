Двое прохожих темнокожих мужчины сорвали криками репортаж о выборах в США украинского ведущего Игоря Пупкова. Видео 5 ноября транслировал телеканал «Украина 24»

На Украине депутат решил тайком расслабиться на заседании, но его застукали журналисты - видео © Facebook, Александр Андросов

Видео инцидента быстро разошлось по сети и собрало массу лайков и комментариев.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Соперником Дональда Трампа стал кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. Однако победитель пока не назван: в нескольких ключевых штатах еще не завершился подсчет голосов. Трамп уже заявил о своей победе и обвинил Демпартию в попытке «украсть выборы».