Украина предлагает закончить конфликт в Донбассе в начале 2021 года, а в марте провести там выборы. Об этом 5 ноября сообщил глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук в комментарии «Интерфакс-Украина».

По его словам, подготовленный украинской стороной «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ДНР и ЛНР в начале 2021 года, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

«Первое, что мы предлагаем сделать, — прекратить обязательно вооруженный конфликт, и провести обязательно полную демилитаризацию ОРДЛО. С этого нужно начинать. То есть, все вооруженные формирования, наемники, вооружение все должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены. И это нужно сделать в начале 2021 года», — рассказал Кравчук.

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Согласно украинскому плану, не позднее 31 марта 2021 года в ДНР и ЛНР должны быть проведены местные выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил в Раде с посланием к парламенту. Он заявил, что не стоит бояться амнистии в Донбассе, поскольку она будет касаться не всех. Кроме того он пригласил всех мировых лидеров посетить Донбасс.