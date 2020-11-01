Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия договорились о снижении с 1 ноября до конца 2020 года стоимости интерконнекта на территории Союзного государства с 30 центов до 1,5 цента за минуту.
30 октября крупнейшие российские сотовые операторы сообщили о своей готовности ввести новые тарифы для общения с Белоруссией, в несколько раз более низкие, чем действовавшие на тот момент.
МТС, «Мегафон», Tele2 и «Билайн» с 1 ноября в тестовом режиме будут применять новые расценки для SMS, звонков и голосовых сообщений, а также интернет-соединений.
С 1 января 2021 года страны планируют перейти на постоянное применение комфортных абонентских роуминговых тарифов.
Отмена роуминга между Россией и Белоруссией значится в одной из дорожных карт Союзного государства между странами, принятой в июне 2017 года.