Снижение стоимости звонков, смс и интернет-трафика в роуминге с Белоруссией началось в воскресенье, 1 ноября. Об этом стало известно из сообщения Минцифры РФ

Алексей Мухин: Ничего не надо придумывать, надо запускать Союзное государство © РИА Новости, Владимир Трефилов

30 октября крупнейшие российские сотовые операторы сообщили о своей готовности ввести новые тарифы для общения с Белоруссией, в несколько раз более низкие, чем действовавшие на тот момент.

МТС, «Мегафон», Tele2 и «Билайн» с 1 ноября в тестовом режиме будут применять новые расценки для SMS, звонков и голосовых сообщений, а также интернет-соединений.

С 1 января 2021 года страны планируют перейти на постоянное применение комфортных абонентских роуминговых тарифов.

Отмена роуминга между Россией и Белоруссией значится в одной из дорожных карт Союзного государства между странами, принятой в июне 2017 года.