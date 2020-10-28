Главными причинами авиакатастрофы Ан-26 в Харьковской области, унесшей жизни 26 человек, были системные нарушения правил полетов в университете и недостаточный профессионализм экипажа, сказал глава комиссии по расследованию катастрофы, вице-премьер Олег Уруский 28 октября

«Первый опасный фактор — именно он спровоцировал событие, которое в дальнейшем привело к катастрофе самолета — это отказ системы ПРТ-24 из системы управления левого двигателя, что в 20 часов 36 минут 5 секунд повлекло возникновение особой ситуации», — сказал он.

Трагедия Ан-26 в Харьковской области. Был ли шанс на спасение? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

нарушение плановой таблицы полетов, системные нарушения правил выполнения полетов и недостаточная профессиональная подготовка экипажа.

Все материалы, собранные правительственной комиссией, будут переданы следователям для установления непосредственных виновных в этой катастрофе, после чего дело должно быть передано в суд, — добавил вице-премьер.

Напомним, в авиакатастрофе самолета Ан-26 25 сентября погибли 26 человек, находившихся на борту. При этом один курсант смог выжить.