«Первый опасный фактор — именно он спровоцировал событие, которое в дальнейшем привело к катастрофе самолета — это отказ системы ПРТ-24 из системы управления левого двигателя, что в 20 часов 36 минут 5 секунд повлекло возникновение особой ситуации», — сказал он.
Также, по словам Уруского, правительственная комиссия считает, что причинами авиакатастрофы стали шестой подряд полет, отказ системы управления двигателя,
нарушение плановой таблицы полетов, системные нарушения правил выполнения полетов и недостаточная профессиональная подготовка экипажа.
Все материалы, собранные правительственной комиссией, будут переданы следователям для установления непосредственных виновных в этой катастрофе, после чего дело должно быть передано в суд, — добавил вице-премьер.
Напомним, в авиакатастрофе самолета Ан-26 25 сентября погибли 26 человек, находившихся на борту. При этом один курсант смог выжить.