Прошедшие местные выборы вернули Украину к старой «матрице», когда на левом берегу - один гетман, а на правом - другой. Об этом руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Выборы: зеленые проиграли до выборов, а Украина сделала шаг к феодализации и федерации

«Речь идет не о децентрализации, а о феодализации Украины… Каждый будет сам за себя… Если год назад Украину накрыла "зеленая" волна, и казалось, что это объединило страну, то сейчас все возвращается к той матрице, которая знакома уже 400 лет со времен Руины, когда на левом берегу был один гетман, а на правом — другой. С разными геополитическими ориентациями», — заявил Золотарев.

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.

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