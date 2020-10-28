Он подтвердил, что рейтинг «Слуги народа» сильно обрушился, однако, по его словам, эти голоса не ушли ни «Европейской солидарности», ни «Оппозиционной платформе — За жизнь», ни другим партиям, представленным в парламенте.
«В основном они ушли в мэрские партии, партии, созданные под конкретный регион, конкретный город. И это тоже показатель. Это не означает, что если бы сейчас состоялись парламентские выборы, то "Слуга народа" получила бы такой же низкий результат», — подчеркнул Корнилов.
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.