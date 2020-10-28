Результаты местных выборов на Украине можно назвать поражением пропрезидентской партии «Слуга народа», но это не означает победы других парламентских партий. Об этом политолог Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру

Оплеуха президенту и парламенту. Местные выборы как последний шанс Украины

«В основном они ушли в мэрские партии, партии, созданные под конкретный регион, конкретный город. И это тоже показатель. Это не означает, что если бы сейчас состоялись парламентские выборы, то "Слуга народа" получила бы такой же низкий результат», — подчеркнул Корнилов.

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.

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