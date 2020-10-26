Прошедшие местные выборы на Украине показали, что страна поделилась не только на Запад и Восток, но также на Центр, Север, Юг и другие направления, и не везде готовы формировать коалицию с пропрезидентской партией «Слуга народа». В этом уверен политолог Владимир Корнилов

Украина: что показали местные выборы и «опрос Зеленского» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Корнилов выразил в интервью изданию Украина.ру.

- Владимир Владимирович, можете оценить, как прошли местные выборы на Украине?

— Выборы прошли, конечно, с массой нарушений, и мы видели, как преследовались, избивались, даже в конкретном случае один раз убивались представители оппозиции. То есть назвать это честными демократическими выборами, конечно, нельзя.

Что касается итогов, в принципе прогнозируемо видим, что основные политические партии, представленные в парламенте, в значительной степени недосчитались своих голосов из-за сильных региональных проектов. Конечно, так всегда происходило на выборах на Украине, но сейчас парламентские партии получили особенно мало голосов.

И, конечно, сразу бросаются в глаза обрушившиеся рейтинги «Слуги народа», которые в подавляющем большинстве регионов не смогли даже на первую строчку выйти, не говоря уже о тех 50-60%, которые они получали на выборах прошлого года.

- Можно ли назвать это поражением «Слуги народа», как уже некоторые говорят?

— Это можно назвать поражением «Слуги народа», но подчеркну, что это нельзя назвать победой тех или иных парламентских партий. Действительно, рейтинг «Слуги народа» обрушился сильно, но эти голоса не ушли ни «Европейской солидарности», ни ОПЗЖ («Оппозиционной платформе — За жизнь». — Ред.), ни каким-то другим партиям, представленным в парламенте.

В основном они ушли в мэрские партии, партии, созданные под конкретный регион, конкретный город. И это тоже показатель. Это не означает, что если бы сейчас состоялись парламентские выборы, то «Слуга народа» получила бы такой же низкий результат.

- Можно ли в таком случае говорить, что результаты выборов — шаг к реальной децентрализации?

— Еще раз повторюсь: в принципе мы видели такие картины на местных выборах Украины и раньше, просто сейчас это особенно выпукло, что ли, особенно показало кризис парламентских партий. Но все равно до тех пор, пока Украина не перейдет к реальной децентрализации, к федеративному устройству, мы же понимаем, что все эти проекты в большинстве своем так и останутся местечковыми.

В свое время Партия регионов удачно трансформировала регионализм в единую централизованную власть, но по мере того как она становилась централизованной, она теряла свою региональность. И при наличии нынешней административно-государственной системы на это обречены все региональные проекты.

Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк - А по-прежнему ли Украина поделена на условный Запад во главе с «Евросолидарностью» и условный Восток с ОПЗЖ? Или такое деление уже не актуально?

— Сейчас нет такой ярко выраженной региональной партии, которая могла бы сказать, что я вот тут действительно забрала себе 80-90% голосов. Но то, что разделение Запад-Восток сохраняется и будет сохраняться, — это факт.

Нынешние выборы показали, что речь идет даже не о разделении Запад-Восток, а о разделении Запад, Центр, Восток, Север, Юг, Северо-Запад, Северо-Восток и так далее. Мы видим, что сейчас в каждом отдельном регионе есть свои региональные проекты, которые никак не связаны с центральной украинской властью и не хотят себя связывать с ней, настолько она дискредитирована в глазах избирателей.

- Но «Слуга народа» сейчас наверняка будет пытаться формировать коалиции с местными властями?

— В некоторых случаях партии «Слуга народа» придется блокироваться с некоторыми партиями, которые имеют значительное число депутатов, но я посмотрел бегло первые результаты экзитпола этих выборов, и я так понимаю, что во многих случаях «Слуга народа» никому и не нужна. Там очень много таких местных советов получается, где «Слуге народа» придётся быть в оппозиции. Так что в некоторых случаях их и не возьмут в коалицию, даже если они будут очень сильно проситься.