«Это будет новая действительность, при которой на общеукраинском уровне будет сохраняться монополия на власть партии «Слуга народа», но при этом на местах будут региональные группы заправлять. И вся украинская политика будет сводиться теперь к поиску компромисса между центром и регионами», — заявил эксперт.
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.
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