«Нынешние выборы показали, что речь идет даже не о разделении Запад-Восток, а о разделении Запад, Центр, Восток, Север, Юг, Северо-Запад, Северо-Восток и так далее», — отметил он.
По его словам, сейчас в каждом регионе есть свои региональные проекты, которые никак не связаны с центральной украинской властью и не хотят себя связывать с ней, так как она дискредитирована в глазах избирателей.
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.