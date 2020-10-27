Разделение Запад-Восток на Украине после местных выборов трансформировалось в разделение по всем сторонам света. Об этом политолог Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру

Бортник объяснил, почему запад Украины не проголосует за Порошенко, а восток – за «ОПЗЖ» © Руслан Бортник

По его словам, сейчас в каждом регионе есть свои региональные проекты, которые никак не связаны с центральной украинской властью и не хотят себя связывать с ней, так как она дискредитирована в глазах избирателей.

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.