Одной из причин катастрофы учебного военно-транспортного самолета на Харьковщине могла стать изношенность украинской военной авиатехники. Об этом рассказал командующий Военно-воздушными силами ВСУ, генерал-полковник Сергей Дроздов в интервью «РБК-Украина», опубликованном 26 октября

«Парк авиационной техники Вооруженных сил на сегодняшний день нуждается в обновлении. Речь идет как о моральном, так и физическом старении техники, потому что сейчас мы защищаем воздушные границы нашего государства на образцах техники, которые были выпущены от 1968 до 1991 года… За время независимости Украины мы не получили ни одного военного самолета», — отметил Дроздов.

Он также отметил, что Украине вряд ли в ближайшей перспективе удастся создать собственный многофункциональный боевой самолет-истребитель, поскольку в стране нет соответствующей научной базы, мощностей производства и опыта.

Ранее вице-премьер страны Олег Уруский, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы, заявил, что к трагедии привело сочетание человеческого фактора, т. е. ошибок экипажа и организаторов полетов, и технических неисправностей самолета.

Катастрофа АН-26: картина происшествия полностью восстановлена - глава комиссии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. По официальным данным, погибли 26 человек.