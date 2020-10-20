Отмечается, что за это время аппараты «Авента-М» ни разу не использовались. Как пояснили в федеральном агентстве, на то было несколько причин, среди них — разница в напряжении в электросетях России и США (для подключения аппаратов требовались адаптеры), а также несколько пожаров, которые произошли в российских больницах, и санкции, наложенные на компанию-производителя.
Аппараты «Авента-М» использовались в московской и петербуржской больницах, где 9 и 12 мая вспыхнули пожары. В общей сложности погибло семь пациентов. По итогам расследования не удалось установить связи между возгоранием и работой аппаратов ИВЛ.
В апреле военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» доставил в США гуманитарную помощь. На борту воздушного судна находились аппараты искусственной вентиляции легких, респираторы, очки, маски и дезинфицирующие средства.