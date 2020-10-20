Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям уничтожило 45 аппаратов ИВЛ, доставленных из России весной. Об этом во вторник, 20 октября, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Buzzfeed News

Россия поставила за рубеж 600 ИВЛ и передаст США аппараты измерения температуры — Минпромторг © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк Отмечается, что за это время аппараты «Авента-М» ни разу не использовались. Как пояснили в федеральном агентстве, на то было несколько причин, среди них — разница в напряжении в электросетях России и США (для подключения аппаратов требовались адаптеры), а также несколько пожаров, которые произошли в российских больницах, и санкции, наложенные на компанию-производителя.

Аппараты «Авента-М» использовались в московской и петербуржской больницах, где 9 и 12 мая вспыхнули пожары. В общей сложности погибло семь пациентов. По итогам расследования не удалось установить связи между возгоранием и работой аппаратов ИВЛ.

В апреле военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» доставил в США гуманитарную помощь. На борту воздушного судна находились аппараты искусственной вентиляции легких, респираторы, очки, маски и дезинфицирующие средства.