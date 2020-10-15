Участие наемников в войне в Нагорном Карабахе на стороне ВС Азербайджана никто не смог доказать. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу France 24

Анатолий Вассерман: Сегодня пояс нестабильности проходит не вокруг России, а внутри России © РИА Новости, Александр Натрускин Эммануэль Макрон заявил, что Турция направила несколько тысяч сирийских боевиков в Карабах.

В своем интервью Ильхам Алиев официально опроверг это утверждение, заявив, что наемников в рядах азербайджанской армии нет. По его словам, ни одна страна в мире не предоставила доказательств обратного с начала конфликта.

«У нас армия, состоящая из более чем 100 тысяч бойцов. Все, что мы делаем сегодня на поле боя, свидетельствует о том, что наша армия способна сама освободить свои земли», — сказал Алиев.

Опроверг он и военное вмешательство Турции в конфликт, заявив, что Анкара оказывает лишь политическую поддержку. Азербайджанская же армия использует не только турецкое вооружение, но и оружие российского и израильского производства.

Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

По итогам переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве стороны договрились о перемирии с 10 октября для обмена пленными и вывоза тел погибших. Однако вскоре Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.