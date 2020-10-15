Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает Sputnik Кыргызтан 15 октября

У президента Киргизии опровергли его скорую отставку по требованию премьера © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк Садыр Жапаров сказал, что Жээнбеков покинет свой пост в ближайшие дни.

Однако пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева опровергла эту информацию и напомнила, что глава республики Сооронбай Жээнбеков действительно высказывался о сложении полномочий, но только после того, как ситуация в стране стабилизируется.

Примечательно, что все до одного президенты Киргизии — Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева и Алмазбек Атамбаев — покидали пост в возрасте 61 года, Жээнбекову сейчас 61.

5 октября 2020 года в Бишкеке после выборов на массовые протесты вышли сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

После попыток разгона начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.

В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков. Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.

В субботу, 10 октября, стало известно, что Алмазбек Атамбаев снова взят под стражу, а также задержано несколько его сторонников. Массовые беспорядки в стране вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.