Пресс-служба главы Киргизии Сооронбая Жээнбекова опровергла заявления о его отставке в течение трех дней, пишет РИА Новости 14 октября

Ранее новоизбранный премьер Садыр Жапаров сказал, что Жээнбеков покинет свой пост в ближайшие дни. Пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева сказала, что это неправда.

«Сейчас в прессе и соцсетях муссируется информация о том, что Сооронбай Жээнбеков обещал уйти с должности президента "в течение трех дней". Сооронбай Жээнбеков, да, заявлял, что уйдет с должности президента страны, но про какие три дня говорят Садыр Жапаров и его сторонники, не понимаем», — приводит агентство ее слова.

Путь к компромиссу? Сможет ли новый премьер-министр Киргизии погасить протесты © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

Жээнбеков говорил, что готов уйти с поста президента Кыргызской Республики после того, как страна встанет на путь законности, напомнила она.

В связи с этим ей непонятны заявления главы правительства.