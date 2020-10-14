Ранее новоизбранный премьер Садыр Жапаров сказал, что Жээнбеков покинет свой пост в ближайшие дни. Пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева сказала, что это неправда.
«Сейчас в прессе и соцсетях муссируется информация о том, что Сооронбай Жээнбеков обещал уйти с должности президента "в течение трех дней". Сооронбай Жээнбеков, да, заявлял, что уйдет с должности президента страны, но про какие три дня говорят Садыр Жапаров и его сторонники, не понимаем», — приводит агентство ее слова.
Стамалиева подчеркнула, что ни в одном заявлении президента Жээнбекова и сообщениях пресс-службы главы государства не было указано конкретной даты и дня уходя с должности.
Жээнбеков говорил, что готов уйти с поста президента Кыргызской Республики после того, как страна встанет на путь законности, напомнила она.
В связи с этим ей непонятны заявления главы правительства.