Ранее Жапаров требовал от главы государства покинуть свой пост вечером 14 октября, однако последний отказался уходить до того, как пройдут парламентские выборы и будет объявлено о проведении президентских.
«Переговоры об отставке Жээнбекова продолжатся завтра в 11:00. Он уйдет, остались последние минуты, думаю переговоры закончатся завтра к 12:00 или 13:00», — сказал Жапаров.
Глава Кабмина, обращаясь к митингующим у Дома правительства, куда пришел после переговоров с президентом, заявил, что «нужно сохранить терпение».
В случае отставки президента, согласно Конституции Киргизии, его обязанности переходят спикеру парламента.