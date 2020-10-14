Переговоры об отставке президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова продолжатся 15 октября, заявил премьер-министр страны Садыр Жапаров. Об этом пишет Интерфакс 14 октября

Путь к компромиссу? Сможет ли новый премьер-министр Киргизии погасить протесты © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

«Переговоры об отставке Жээнбекова продолжатся завтра в 11:00. Он уйдет, остались последние минуты, думаю переговоры закончатся завтра к 12:00 или 13:00», — сказал Жапаров.

Глава Кабмина, обращаясь к митингующим у Дома правительства, куда пришел после переговоров с президентом, заявил, что «нужно сохранить терпение».

В случае отставки президента, согласно Конституции Киргизии, его обязанности переходят спикеру парламента.