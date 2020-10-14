Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече с новым премьер-министром Садыром Жапаровым заявил, что не имеет в настоящее время права подать в отставку, сообщает Интерфакс 14 октября со ссылкой на пресс-службу главы государства

Кризис без конца. Что происходит в Киргизии © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

«Сегодня состоялась встреча президента Сооронбая Жээнбекова с премьер-министром Садыром Жапаровым после того, как парламент утвердил его кандидатуру. Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет права покидать должность президента, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству», — цитирует агентство заявление пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что «Жээнбеков придерживается той же позиции, которую озвучил 9 октября: уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле, — после проведения парламентских и объявления президентских выборов».