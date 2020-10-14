Ранее Жапаров потребовал от Жээнбекова покинуть свой пост вечером 14 октября.
«Сегодня состоялась встреча президента Сооронбая Жээнбекова с премьер-министром Садыром Жапаровым после того, как парламент утвердил его кандидатуру. Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет права покидать должность президента, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству», — цитирует агентство заявление пресс-службы.
В ведомстве уточнили, что «Жээнбеков придерживается той же позиции, которую озвучил 9 октября: уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле, — после проведения парламентских и объявления президентских выборов».