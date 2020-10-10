Президент США Дональд Трамп рассказал о самочувствии после курса лечения от коронавируса 9 октября в интервью телекомпании Fox News

Трамп признал, что до того, как он отправился в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида 2 октября, он «не чувствовал себя очень бодрым» и «не чувствовал себя так, как должен чувствовать себя президент США».

«Я действительно чувствую себя хорошо, я чувствую себя сильным. Я знаю, что многие были инфицированы коронавирусом, или китайским вирусом, поскольку он пришел из Китая, но я действительно чувствую себя сильным», — рассказал он.

США: хроника выборов президента, 9 октября вернулся в Белый дом в понедельник, проведя три ночи в больнице Бетесда, штат Мэриленд.

Президент США заявил, что принимал Регенерон, который оказал "огромное влияние" на его выздоровление, и поблагодарил лечащих врачей. Также он сообщил, что готов поделиться с заболевшими плазмой.

Ранее в США отменили назначенные на 15 октября дебаты Трампа и Байдена. Теперь кандидаты на пост президента встретятся 22 октября в штате Теннесси.