В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. Президент Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию». Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Эксперт отметил, что текущие проблемы в республике как раз создало низкое качество госаппарата и очень большие недостатки политической элиты.
По его словам, для вывода Киргизии из тупика необходима борьба с контрабандой, повышение собираемости налогов, а также совершенствование работы банковского сектора.
«Там есть масса задач, которые я неоднократно поднимал в кыргызстанской прессе и в рамках экспертных совещаний. Но, к сожалению, власть не бралась за такие комплексные задачи», — сетует Мендкович.
Политолог добавил, что Киргизии удастся избежать тяжелых потрясений, если она как можно скорее осуществит транзит власти мирным путем.
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