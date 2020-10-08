Для того чтобы вывести Киргизию из тупика, в котором она пребывает все годы независимости, нужно как минимум легализовать ее экономику. Об этом рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру

Никита Мендкович: В Киргизии сейчас лучше не затягивать с транзитом власти © РИА Новости, Александр Натрускин

Эксперт отметил, что текущие проблемы в республике как раз создало низкое качество госаппарата и очень большие недостатки политической элиты.

По его словам, для вывода Киргизии из тупика необходима борьба с контрабандой, повышение собираемости налогов, а также совершенствование работы банковского сектора.

«Там есть масса задач, которые я неоднократно поднимал в кыргызстанской прессе и в рамках экспертных совещаний. Но, к сожалению, власть не бралась за такие комплексные задачи», — сетует Мендкович.

Политолог добавил, что Киргизии удастся избежать тяжелых потрясений, если она как можно скорее осуществит транзит власти мирным путем.

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