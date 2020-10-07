«Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности системы, сохранности активов. Национальный банк отслеживает ситуацию, и по мере ее стабилизации банковская система начнет свою деятельность в штатном режиме», — сказала Карабаева.
Она также отметила, что приостановлена работа систем, обеспечивающих перечисление денежных средств по национальным, а также международным платежным системам, позволяющим осуществлять трансграничные платежи.
Ранее банки республики изъяли всю наличность из банкоматов, чтобы не допустить их разграбления, как это неоднократно бывало в Киргизии во время массовых беспорядков.
Напомним, 5 октября в Бишкеке после выборов прошли массовые протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.
После попыток разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.
Массовые беспорядки вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.