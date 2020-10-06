Для поставок российской вакцины от коронавируса на Украину нужно договориться с официальным Киевом, Россия к этой работе готова. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 6 октября на встрече с оппозиционным украинским политиком Виктором Медведчуком

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