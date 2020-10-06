Ранее Медведчук попросил Путина рассмотреть вопрос о поставках российской вакцины против коронавируса на Украину. Украинский политик также сообщил, что он и его семья уже привились российской вакциной — во время отдыха в Крыму.
Российский лидер ответил, что нужно обсудить этот вопрос с украинскими специалистами и получить запрос Киева.
«Спутник V» — первая российская вакцина от коронавируса, ее запустили в производство 15 августа. Первыми прививку получат граждане из группы риска и врачи, массовая вакцинация россиян начнется в 2021 году.