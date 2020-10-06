«Власть доиграется»: Медведчук призвал спасать украинцев российской вакциной от COVID-19
«Власть доиграется»: Медведчук призвал спасать украинцев российской вакциной от COVID-19
© РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк
Ранее Медведчук попросил Путина рассмотреть вопрос о поставках российской вакцины против коронавируса на Украину. Украинский политик также сообщил, что он и его семья уже привились российской вакциной — во время отдыха в Крыму.

Российский лидер ответил, что нужно обсудить этот вопрос с украинскими специалистами и получить запрос Киева.

«Спутник V» — первая российская вакцина от коронавируса, ее запустили в производство 15 августа. Первыми прививку получат граждане из группы риска и врачи, массовая вакцинация россиян начнется в 2021 году.

 