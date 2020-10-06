Эксперт отметил, что сейчас стороны пытаются договориться по целому ряду стратегических вопросов, не уделяя внимание, в частности, тому, как в связи с этой интеграцией будет складываться жизнь рядовых граждан.
«Многие из этих вопросов (вроде отмены роуминга) не решаются годами, а некоторые возникают спонтанно (закрытие границ) и тоже подвисают», — указал Дзермант.
Политолог добавил, что сначала нужно решить сугубо социально-бытовые вопросы, и только потом договариваться по стратегическим вопросам.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.