Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выпустили из СИЗО Госкомитета национальной безопасности. Видео, на котором митингующие выводят его из изолятора, опубликовало 6 октября агентство Sputnik

Атамбаев причастен к убийству бойца «Альфы» - Генпрокуратура Киргизии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Его увезли на машине, как ожидается, бывший президент выступит перед протестующими.

В столице Киргизии, Бишкеке, 5 октября начались протесты с участием сторонников партий, не прошедших 7% барьер на выборах в законодательное собрание страны. Из 16 участвовавших в голосовании партий его смогли преодолеть только четыре. Митингующие не согласились с результатами и потребовали повторных выборов.

На одной из центральных городских площадей — Ала-Тоо, собрались несколько тысяч человек. Представители партий «Ата Мекен», «Бир Бол», «Республика», «Мекенчил», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Реформа», «Ыйман нуру», «Чон казат», «Мекен Ынтымагы», «Ордо» и «Социал-Демократы» потребовали от ЦИК страны провести новые выборы.

Протесты переросли в столкновения с правоохранителями, которые использовали водометы и светошумовые гранаты. Митингующие забрасывали силовиков камнями, СМИ сообщили о применении коктейлей Молотова.

Ближе к ночи на 6 октября протестующие смогли прорваться на территорию Белого дома, где расположен парламент Киргизии и администрация президента. Позднее в здании начался пожар. По словам демонстрантов, неизвестные специально подожгли один кабинет, затем огонь распространился на другие помещения. Еще часть демонстрантов пришла к зданию Госкомитета нацбезопасности, где в СИЗО содержался Атамбаев, который был приговорен к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции. Демонстранты сломали ворота здания и потребовали освободить экс-лидера Киргизии. Также по требованию протестующих были освобождены экс-премьер республики Сапар Исаков и бывший депутат Садир Жапаров.