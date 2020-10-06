Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. Об этом сообщила его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева, передает 6 октября Sputnik

Протестующие в Бишкеке захватили мэрию © РИА Новости, Табылды Кадырбеков | Перейти в фотобанк

«С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК КР тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулировании итогов парламентских выборов», — отметила Стамалиева.

Протесты в Бишкеке начались утром 5 октября после прошедших накануне парламентских выборов. К вечеру они переросли в беспорядки. Протестующие ворвались в здание Белого дома, где располагаются парламент и администрация президента Киргизии. Затем часть участников акции протеста направилась к зданию СИЗО Государственного комитета национальной безопасности и освободила из изолятора экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, арестованного в августе 2019 года, а также бывшего премьер-министра Киргизии Сапара Исакова.