После начала активных боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 19 мирных жителей. Об этом 5 октября сообщило Министерство иностранных дел Армении в своем Telegram-канале

Война за Карабах. Как армяне и азербайджанцы дошли до взаимной резни © PAN Photo | PAN Photo | Перейти в фотобанк

Десять человек, в том числе ребенок, погибли во дворах своих домов, остальные — при обстреле общественных мест.

По состоянию на 4 октября, еще 80 человек, в том числе 60 человек были ранены тяжело.

«Пострадавшие получили осколочные ранения преимущественно в области нижних, верхних конечностей и лица», — говорится в сообщении.

Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга во взаимных обстрелах, есть погибшие раненые, разрушены дома.

Совет безопасности ООН призвал конфликтующих немедленно прекратить боевые действия, однако стрельба продолжается до сих пор. Прекратить вооруженный конфликт и сесть за стол переговоров также призвала РФ.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Украина никак не участвует в противостоянии вокруг Нагорного Карабаха.