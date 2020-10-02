Своим решением о введении санкций ЕС отдаляет от себя Белоруссию, она вынуждена принимать ответные меры, гласит заявление, опубликованное 2 октября на сайте белорусского МИД

«Санкции введены как карательная мера, по сути, за то, что Беларусь не пошла на выполнение набора ультимативных требований, удовлетворять которые не стало бы ни одно уважающее себя суверенное государство. В первую очередь среди членов ЕС», — говорится в заявлении МИД.

Трогательный союз Украины, Турции и США. В Киеве рассказали об операции в Белоруссии © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

В заявлении МИД Белоруссии отмечается, что ужесточение санкций со стороны ЕС может привести к еще более серьезным последствиям — например, пересмотру целесообразности сохранения дипломатических отношений.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что в связи с ситуацией в Белоруссии Евросоюз планирует ввести санкции в отношении нескольких десятков человек, причем президент Александр Лукашенко в санкционный список не войдет.

«С одной стороны, (европейские политики пытаются. — Ред.) подогреть (ситуацию в Белоруссии. — Ред.), а с другой — полная дестабилизация вряд ли соответствует их интересам», — рассказал в интервью РИА Новости Владимир Чижов, постпред РФ при ЕС.