«Санкции введены как карательная мера, по сути, за то, что Беларусь не пошла на выполнение набора ультимативных требований, удовлетворять которые не стало бы ни одно уважающее себя суверенное государство. В первую очередь среди членов ЕС», — говорится в заявлении МИД.
Белоруссия вводит в действие ответный санкционный список. Сообщается, что "в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой" он не будет опубликован.
В заявлении МИД Белоруссии отмечается, что ужесточение санкций со стороны ЕС может привести к еще более серьезным последствиям — например, пересмотру целесообразности сохранения дипломатических отношений.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что в связи с ситуацией в Белоруссии Евросоюз планирует ввести санкции в отношении нескольких десятков человек, причем президент Александр Лукашенко в санкционный список не войдет.
«С одной стороны, (европейские политики пытаются. — Ред.) подогреть (ситуацию в Белоруссии. — Ред.), а с другой — полная дестабилизация вряд ли соответствует их интересам», — рассказал в интервью РИА Новости Владимир Чижов, постпред РФ при ЕС.