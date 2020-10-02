Евросоюз не стал вводить санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко потому, что рискует потерять возможность ведения с ним диалога. Об этом 2 октября заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости

Европейский привет белорусской оппозиции. Почему ЕС не стал вводить санкции против Лукашенко © REUTERS, Stringer

Он также от лица ЕС призвал главу Белоруссии принять меры по установлению доверия и освободить политических заключенных, особенно бывших кандидатов в президенты.

Макрон подчеркнул, что, если Лукашенко откажется от диалога, в его отношении также могут быть приняты санкции.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал больше 80% голосов.

Лидеры стран ЕС согласовали введение санкций против властей Белоруссии. Ограничения коснутся порядка 40 белорусских чиновников. Однако председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз не включил президента Белоруссии в санкционный список за фальсификацию выборов и нарушение прав человека в стране.