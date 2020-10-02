По его словам, Европейский союз, напротив, намерен сделать все возможное для запуска диалога через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Он также от лица ЕС призвал главу Белоруссии принять меры по установлению доверия и освободить политических заключенных, особенно бывших кандидатов в президенты.
Макрон подчеркнул, что, если Лукашенко откажется от диалога, в его отношении также могут быть приняты санкции.
В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал больше 80% голосов.
Лидеры стран ЕС согласовали введение санкций против властей Белоруссии. Ограничения коснутся порядка 40 белорусских чиновников. Однако председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз не включил президента Белоруссии в санкционный список за фальсификацию выборов и нарушение прав человека в стране.