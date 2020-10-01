Дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом не заставят американских избирателей изменить свое мнение, поскольку два ведущих американских политика показали низкий уровень дискуссии. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко 1 октября на пресс-конференции издания Украина.ру

Ищенко сказал, как Трамп мог больно ударить Байдена, но не воспользовался этим шансом © REUTERS, Morry Gash/Pool

«Их команды тоже продемонстрировали уровень непонимания. Они же не сами готовились. Их готовили крупные команды, выдающихся специалистов, получающие огромные деньги», — указал Ищенко.

Именно поэтому, добавил политолог, по результатам этих дебатов сторонники Трампа скажут, что победит Трамп, а сторонники Байдена — что победит Байден.

По его мнению, на это можно было бы не обращать внимание, если бы США не находились в ситуации жесткого экономического кризиса и гражданского противостояния.

Слова спикера прозвучали 1 октября в ходе пресс-конференции на тему «Украинские взятки и российские тролли: внешние факторы президентской кампании в США» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру