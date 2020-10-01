Эксперт отметил, что оба кандидата выдвигали в адрес друг друга голословные обвинения, неаргументированную критику, и даже переходили к личным оскорблениям, чего не делают даже «рабочие в заводской курилке» и «бабушки у подъезда».
«Их команды тоже продемонстрировали уровень непонимания. Они же не сами готовились. Их готовили крупные команды, выдающихся специалистов, получающие огромные деньги», — указал Ищенко.
Именно поэтому, добавил политолог, по результатам этих дебатов сторонники Трампа скажут, что победит Трамп, а сторонники Байдена — что победит Байден.
По его мнению, на это можно было бы не обращать внимание, если бы США не находились в ситуации жесткого экономического кризиса и гражданского противостояния.
Слова спикера прозвучали 1 октября в ходе пресс-конференции на тему «Украинские взятки и российские тролли: внешние факторы президентской кампании в США» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру